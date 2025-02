El tenista ruso y actual número 6 del ranking ATP, Daniil Medvedev fue víctima de la “maldición” del canadiense Felix Auger-Aliassime y se retiró de manera anticipada por lesión de su duelo por cuartos de final del ATP de Doha en Qatar.

El moscovita dejó el encuentro tras solo media hora de juego y facilitó una nueva progresión del canadiense en el torneo de Doha por la vía rápida.

Daniil Medvedev aludió síntomas de malestar cuando el norteamericano ganó por 6-3 el primer set.

Así, Auger Aliassime, sumó una nueva victoria en el abierto de medio oriente, gracias a las lesiones de sus rivales. Y es que en la ronda anterior, los octavos de final, se benefició de la incomparecencia por lesión del serbio Hamad Medjenovic.

Ahora, solo tuvo que disputar una manga contra Medvedev, campeón de este torneo hace dos años.

Auger-Aliassime se enfrentará en semifinales con otro ruso, Andrey Rublev, que concretó de una laboriosa victoria ante el australiano Alex de Miñaur por 6-1, 3-6 y 7-6(8), en un duelo que se prolongó por dos horas y 39 minutos.

Rublev necesitó ocho puntos de partido para cerrar el compromiso y situarse en el penúltimo escalón del evento.

Es la segunda semifinal que alcanza Rublev, campeón en el 2020 y finalista en el 2018 en Doha, tras la de Montpellier que perdió contra el estadounidense Aleksandar Kovacevic.

Never the ending you want to see ❤️‍🩹

After winning the first set 6-3, Felix Auger Aliassime is through to his third semifinal of 2025 as Daniil Medvedev retires with illness.

Get well soon, Daniil!#qatarexxonmobilopen pic.twitter.com/ZaOZOHrPwc

— Tennis Channel (@TennisChannel) February 20, 2025