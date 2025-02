Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El tenista chileno Nicolás Jarry sufrió una dura derrota en los octavos de final del Abierto de Río de Janeiro al caer en tres sets ante el argentino Francisco Comesaña por parciales de 6-7, 7-6 y 6-7. A pesar de registrar 48 tiros ganadores, Jarry no pudo superar sus 56 errores no forzados, mientras Comesaña destacó con 23 winners y solo 30 errores. En un primer set parejo, Jarry perdió en el tie-break debido a sus 14 errores no forzados, mientras que en el segundo set logró imponerse gracias a dos quiebres de servicio. El duelo se definió en un tercer set igualado que nuevamente terminó en tie-break.