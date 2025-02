Una de las polémicas más grandes en el mundo del tenis en el comienzo de este año 2025 fue el golpe que recibió Cristian Garin de parte de Zizou Bergs cuando Chile visitó Hasselt para enfrentar a Bélgica por las Qualifiers de Copa Davis.

Dicho golpe que recibió el tenista nacional dio la vuelta al mundo y finalmente terminó con la suspensión del chileno de la Copa Davis, la victoria para los belgas y su ingreso al grupo mundial, o así era hasta ahora.

Esto debido a que la Fetech (Federación de Tenis de Chile) elevó un reclamo por las irregularidades cometidas en la citada serie de Copa Davis, algo que tomó en consideración la ITF y ahora, comunicaron la suspensión del sorteo que se iba a realizar el día de mañana por la Zona 1 del sorteo por la ‘Ensaladera de plata’.

El oficio de la entidad chilena revela que “la Federación de Tenis de Chile (FETECH) ha presentado esta mañana una petición formal ante el Panel Independiente y el equipo legal de la ITF, denunciando graves irregularidades ocurridas durante la serie de Copa Davis entre Chile y Bélgica, disputada el 1 y 2 de febrero en Hasselt”.

“Entre los puntos clave de la solicitud se incluyen violaciones reglamentarias por parte del árbitro del partido y del médico neutral designado por la ITF, fallos en la aplicación de protocolos médicos tras un impacto en la cabeza y el ojo de Cristian Garin, además de conducta antideportiva y agresión física por parte del jugador belga Zizou Bergs”, añade el comunicado.

Posteriormente asegura que “como parte de la acción, FETECH ha solicitado una orden de restricción temporal (TRO) para impedir que la ITF lleve a cabo el sorteo de la Copa Davis programado para el 20 de febrero, hasta que se resuelva esta denuncia”.

“La federación considera que permitir el sorteo sin atender esta grave situación generaría un daño irreparable tanto a FETECH como al jugador afectado”, cierra el texto.

Por último revelan que el sorteo se realizará la semana del 3 de marzo, luego de que la ITF tome un veredicto tras la petición formal de Fetech.

Zizou Bergs collides with Cristian Garin, while celebrating a massive break of serve. 🫣

After Garin received medical treatment, the Chilean refused to return to court, resulting in multiple time violation warnings.

Chile then received a game penalty, which won the deciding set… pic.twitter.com/dpXHhs8pvq

— Tennis Channel (@TennisChannel) February 2, 2025