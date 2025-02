Cristian Garin volvió a la carga contra la ITF y Zizou Bergs ante el bochornoso final de la serie entre Bélgica y Chile por la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis.

Cuando se jugaba el epílogo del cuarto punto, en un cambio de lado y tras quebrar a ‘Gago’, Bergs corrió celebrando e impactó con dureza el rostro del chileno, quien cayó y luego no pudo seguir jugando.

En el papel, La Roja del tenis perdió por 3-1 la confrontación ante los europeos. Sin embargo, el team capitaneado por Nicolás Massú espera el resultado del reclamo de la Federación de Tenis local ante la ITF, donde se busca la victoria de Garin y la disputa del quinto y decisivo punto.

Y el ariqueño volvió a referirse a tan desagradable situación para el equipo nacional en Hasselt, principalmente al recibir un ‘game penalty’ mientras Chile esperaba que Bergs fuera descalificado.

“Yo creo que nos merecemos algo, no sé qué, pero es una locura que la ITF no me haya preguntado cómo estoy“, expresó el Nº 132 del ranking ATP en diálogo con Radio Pauta.

“(Bergs) Estaba totalmente sobrerevolucionado, que en el choque, me pega en el ojo después de jugar tres horas a 170 pulsaciones y que te peguen en la cara (…) El acto se vio mala leche, porque es totalmente evitable. Estuve muy quemado, no entendía cómo se había dado todo, que él me había venido a pegar… fue muy raro”, apuntó contra su colega belga.

Incluso, Garin estalló contra el médico oficial de la serie, de nacionalidad belga. Recordar que el doctor del equipo chileno, Alejandro Orizola, apuntó tras la polémica que “Cristian recibió un fuerte golpe en el globo ocular, razón por la cual se cayó y golpeó en la cabeza. Esto le generó una inflamación, dificultades para ver, náuseas y fuerte dolor de cabeza, aunque en ningún momento perdió la conciencia… No estaba en condiciones de seguir jugando”.

Respecto al accionar del médico neutral, el ganador de cinco títulos ATP dijo que “me preguntó si podía jugar, yo le dije que si no me iba a examinar. Cuando le pegan a alguien en la cabeza, traen una linterna y ven, y esto fue ocho minutos después de que me pegaron”.

“Me pregunto qué hubiese pasado si Bergs le pegaba al árbitro, por qué es distinto? Hay muchas cosas que no se entienden (…) El ojo me temblaba, tenía una marca roja, no había sangre pero yo no podía jugar al 100%“, complementó.

Para finalizar, ‘Gago’ se refirió a su postura de volver a ser protagonista en el circuito profesional, donde llegó a ser 17º del mundo el 2021, tras un par de temporadas a la baja.

“Quiero intentar disfrutar de nuevo… Se va a dar solo. Yo ya estuve ahí y sé lo que tengo que hacer para estar. Ya estuve arriba, sé lo que es y ahora estoy valorando más todo. Jugué Australia, pasé la qualy y estaba más contento ahora que cuando estaba top 20 y sembrado en el torneo”, cerró.