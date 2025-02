El tenista argentino Diego Schwartzman, actual 386° del Ranking ATP, dio la sorpresa este miércoles en el Argentina Open al eliminar al chileno Nicolás Jarry (40°).

El trasandino -otrora 8° del mundo- está disputando su último partido antes del retiro, por lo que estaba lejos de ser el favorito ante el jugador nacional. Aun así, se las arregló para imponerse por 7-6 (10), 4-6 y 6-3.

La victoria del ‘Peque’ pasó en gran parte por los errores no forzados de Jarry y, tras el partido, el propio Schwartzman lo dejó en claro con una lapidaria frase.

“No tengo ni idea de lo que acaba de pasar. La realidad es que salí a la pista pesando que iba a perder, honestamente”, dijo el trasandino.

“Llevo mucho tiempo jugando con dolor, mucho tiempo sin ganar un partido, la semana pasada sufrí mucho perdiendo en el Challenger de Rosario”, agregó el tenista argentino al borde del retiro.

Para cerrar, Diego Schwartzman recalcó que “lo cierto es que mi expectativa era perder. He conseguido jugar un gran partido, hice algunos buenos puntos y él (Jarry) se mostró un poco nervioso, o al menos más nervioso de lo normal. Una vez llegamos al tercer set, sabía que tendría mis opciones”.

'I was expecting after the match to cry a little bit, be ready for emotion, not for the win' 🥹@dieschwartzman lives to fight another day in his beloved Buenos Aires! pic.twitter.com/NXuUbDz7YV

— Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2025