Una dura derrota acaba de sufrir Nicolás Jarry, N°40 del orbe tenístico, luego protagonizar uno de los mejores partidos de lo que va del certamen ATP 250 de Buenos Aires ante el N°386, Diego ‘Peque’ Schwartzman.

El chileno comenzó con fuertes saques e imponiendo el ritmo en el partido ante el argentino que encara su último torneo como profesional, algo que lo llenó de motivación para quedarse con el duelo por 7(12)-6-(10),4-6 y 6-3.

El primer set fue una verdadera batalla entre ambos, con ninguno de los dos cediendo sus saques y estirando todo al tie-break, donde el argentino se impuso con 12 puntos sobre los 10 del chileno.

Posteriormente Jarry despertó y con orgullo propio fue inclinando la cancha a su favor con potentes saques que descolocaron al ‘Peque’ ante su cancha, dejando así el segundo set en manos del chileno.

No obstante, los hinchas trasandinos jugaron un papel crucial en el duelo, luego de animar imponentemente a Schwartzman, quien se refugió en sus mejores golpes para hacerle daño a la ‘Torre de Santiago’.

Fue así que tras consolidar sus servicios, Schwartzman solo tuvo que ser contundentes con sus respuestas para quedarse con el duelo y despachar a Nicolás Jarry del certamen argentino.

De esta manera, el ATP 250 de Buenos Aires se queda sin jugadores chilenos que representen al país, en un duro comienzo de temporada para los nacionales.

Además, Nicolás Jarry no podrá ir por sus revancha en Buenos Aires, tras caer en la final de la última edición a manos de Facundo Díaz Acosta.

Beyond his wildest dreams! 🇦🇷✨@dieschwartzman's final tournament starts with an epic 7-6(10) 4-6 6-3 triumph@ArgentinaOpen | #ArgOpen2025 pic.twitter.com/IoHf4OLAW1

— ATP Tour (@atptour) February 12, 2025