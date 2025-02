Una polémica tenista internacional que cerró su carrera en el mundo deportivo fue la italiana Camila Giorgi, de 33 años, quien se alejó del deporte para trabajar como modelo de lencería en Estados Unidos, pero ahora volvió al ‘deporte blanco’ en un nuevo rol.

Giorgi no dio a conocer su retiro del deporte de manera oficial, pero si apareció en el listado de jugadores retirados de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, y luego confirmó que su carrera como jugadora había terminado.

La extenista, quien fuese censurada en un torneo en el 2022 por usar un vestido “inapropiado”, volvió al mundo del tenis, pero esta vez realizando entrevistas durante la realización del ATP 250 de Buenos Aires.

No obstante y a pesar de su nuevo trabajo, las polémicas la siguen hasta en suelo argentino, ya que se encuentra envuelta en dos casos que complican su nueva etapa como reportera.

Primero, Camila Giorgi fue acusada de arrendar un inmueble en Florencia y no pagar por él, además de llevarse gran parte de los muebles del lugar, siendo una casa amoblada al momento de su llegada.

Si bien la extenista declaró en la prensa italiana que las acusaciones eran falsas, actualmente se encuentra demandada por la dueña del lugar.

Sin embargo, el problema más grande que está enfrentando Camila, se arrastra desde la pandemia del Covid-19, ya que está siendo acusada de que utilizó un certificado de vacunación Covid falso para ingresar al Abierto de Australia en 2022, lo que ella y su padre niegan airadamente.

Según el prestigioso medio alemán Bild, esto se produjo después de que la doctora italiana Daniela Grillone, que está bajo investigación por parte de las autoridades por supuestamente entregar vacunas falsas contra el Covid-19 a pacientes, alegara que Giorgi recibió una vacuna y participó en la segunda ronda en Abierto de Australia.

Es así como Camila Giorgi sigue envuelta en polémicas pese a estar alejada de las raquetas, pero sí inmersa en el mundo del tenis.

