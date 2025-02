El tenista estadounidense Reilly Opelka vivió un escándalo durante su partido de cuartos de final del Abierto de Dallas al enfrentar al británico Cameron Norrie, superándolo por 4-6, 7-6 (5) y 6-4. Opelka se vio afectado por un grito del público en el último set, lo que desencadenó una reacción airada del jugador hacia el espectador, provocando una segunda advertencia por parte del árbitro y una penalización que benefició a Norrie. Tras una disputa con el árbitro y un supervisor de la ATP, Opelka logró remontar y ganar el partido, aunque no sin criticar fuertemente al juez de silla Greg Allensworth, calificándolo como el peor de la ATP y cuestionando su actuación durante el encuentro. Opelka expresó su descontento afirmando que el umpire no hizo su trabajo adecuadamente, concluyendo con la frase: "Fui un poco pesado, pero si vienes a la cancha a ser un idiota, yo lo seré de vuelta".

El tenista estadounidense Reilly Opelka, actual 145° del ranking ATP, vivió un escándalo durante su partido de cuartos de final del Abierto de Dallas ante el británico Cameron Norrie (63°).

El norteamericano se impuso por 4-6, 7-6 (5) y 6-4 pero, en el último set, quedó con punto de quiebre en contra por una decisión del juez de silla Greg Allensworth.

De acuerdo a ESPN, cuando Opelka servía en el décimo juego para ganar el encuentro, un grito desde el público lo desconcentró y estalló contra la persona que lo hizo.

“¿Lo estás haciendo con un puto propósito? Vete a la mierda de aquí”, respondió el jugador estadounidense, ganándose una segunda advertencia de parte del árbitro y una penalización.

Por lo anterior, Norrie quedó con punto de break a su favor. Y Opelka estalló nuevamente aunque, esta vez, contra el umpire.

Tras una extensa discusión, en la que incluso participó un supervisor de la ATP, la decisión no tuvo pie atrás y el 145° del mundo tuvo que remontar para ganar el juego y el partido.

Luego de su victoria, Reilly Opelka destrozó al juez Allensworth: “Es el peor juez de silla en la ATP. Lo hablamos todo el tiempo con los jugadores en el camarín. Hace dos días nos lo preguntamos y la respuesta era Allensworth”.

“Es muy malo. Casi cambia el resultado del partido, no sabe qué es lo que hace. Cuando discutíamos estaba muy tenso, no me pudo dar una respuesta y nunca le dijo a ese tipo que se callara”, agregó el estadounidense.

Para cerrar, Opelka insistió con que el mal cometido del umpire y pidió que no vuelva a arbitrar un partido: “No hizo su trabajo, así que yo le dije que se fuera. Fui un poco pesado, pero si vienes a la cancha a ser un idiota, yo lo seré de vuelta”.