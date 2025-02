El tema que está en boca de todos en el deporte chileno es la polémica agresión de Zizou Bergs a Cristian Garin, esto durante la última jornada de la serie entre Bélgica y Chile por la Copa Davis 2025. A juicio de Sergio Elías, presidente del tenis chileno, la organización está “en un zapato chino”.

El codazo del jugador europeo sobre ‘Gago’ le impidió a este último terminar el partido. Mientras el team capitaneado por Nicolás Massú pedía la descalificación de Bergs, el juez general del confronte en Hasselt, el portugués Carlos Ramos, sorprendió a todos al dar solo un ‘warning’ al local y solicitar al ariqueño que siguiera jugando.

Finalmente, Garin terminó descalificado al abandonar por una molestia en su ojo derecho. Así, el local se quedó con la confrontación por 3-1 y ardió Troya.

La Federación de Tenis de Chile exigió a la ITF, mediante una carta, el triunfo de la raqueta nacional y la reprogramación del quinto partido decisivo para una fecha posterior, en condiciones que “aseguren la equidad para ambos equipos”.

En cuanto a la resolución, ante la proximidad del sorteo del Grupo Mundial I del certamen por naciones, el presidente de la Fetech, Sergio Elías, entregó detalles a BioBioChile.

“Debería ser antes del sorteo. Van a tener que tomar una decisión luego y no es fácil la determinación que tienen que tomar, están metidos en un ‘zapato chino’ (problema difícil de resolver). Espero que durante esta semana o a principios de la próxima tengamos una resolución de la ITF”, indicó.

Consultado por cómo ve esta determinación del ente con sede central en Londres, el experimentado dirigente del tenis y miembro de ITF señaló a este medio que “no es fácil, pero no es una cuestión que decidan tan rápidamente dar por perdedor a Chile porque no hay tiempo”.

“Esto abre la puerta el día de mañana que si un jugador va pasando por el lado del otro y le pega un empujón, se le permita al árbitro general tener la última palabra. Generalmente, las reglas de la ITF no son sujetas al criterio del árbitro”, añadió.

En la misma línea, Elías Aboid dijo que “si no se toma ninguna consideración ahora, que pasa si mañana un jugador va pasando y tropieza con el otro jugador. ¿Quién toma la decisión si fue intencional o no? Ahí entran nuevamente a un problema con los árbitros, que ya están bastante cuestionados”.

Incluso, el presidente del tenis nacional apuntó a antecedentes relevantes que ilusionan con una decisión favorable para las aspiraciones de Massú y compañía. Por ejemplo, el canadiense Denis Shapovalov fue descalificado en 2017 por pegarle, sin querer, un pelotazo en el ojo al juez de silla en un cruce ante Gran Bretaña por el torneo de la ‘Ensaladera de Plata’.

Incluso, Elías fue más allá. “El mismo Carlos Ramos descalificó a Djokovic del US Open (2020) por darle sin intención un pelotazo a la jueza de línea”, dijo.

“Yo les di (a la ITF) los argumentos súper claros, así que cualquiera decisión que tomen espero sea con base en las circunstancias que se dieron. Este viernes o el lunes próximo se debería conocer una decisión”, cerró a BBCL.

Djokovic accidentally hit an official with the ball in the US open, they said rules are if you hit someone it's automatic default.

Bergs hit Garin to the ground and he gets the win and Garin has to retire with the injury inflicted on him?

Unbelievable.pic.twitter.com/usJmWSiC7Q

— Pavvy G (@pavyg) February 2, 2025