El árbitro portugués Carlos Ramos salió a dar explicaciones por su cuestionada decisión tras la agresión de Zizou Bergs a Cristian Garin, durante el cuarto punto de la serie de Copa Davis entre Bélgica y Chile.

El codazo del jugador europeo sobre ‘Gago’ le impidió a este último terminar el partido. Mientras todo el equipo chileno pedía la descalificación de Bergs, el juez general del confronte en Hasselt sorprendió a todos al dar solo un ‘warning’ al local y solicitar al ariqueño que siguiera jugando.

Garin se indignó por la determinación y anunció su retiro al no estar en condiciones de seguir jugando con una lesión en el rostro.

“Me hubiera gustado terminar el partido de esta forma. Me obligaban a jugar cuando yo tenía una contusión y estaba mareado, nos parece muy poco prudente y poco sensible lo ocurrido. No tengo palabras para definir lo que pasó…. Me siento mal y me da pena que el árbitro me obligara a jugar”, señaló la raqueta nacional.

Ante la lluvia de cuestionamientos por su decisión, Ramos dio la cara y sorprendentemente defendió su resolución. “Lo considero un accidente desafortunado, no vi ninguna intención de que se produjera esa agresión y no sucedió nada durante el partido que me llevara a pensar que eso había sido intencionado”, dijo.

“Es por eso que, luego de hablar con Cristian y Nicolás Massú, les comuniqué la decisión de que el partido continuara. Intenté darles el máximo tiempo posible para que se recuperaran de sus emociones y continuaran el partido”, añadió.

Para cerrar, el juez de origen portugués señaló que “esta fue una situación rara, desafortunada y muy delicada y todos los involucrados, incluido el médico independiente -de nacionalidad belga-, ejercieron la debida diligencia basándose en las reglas y los procedimientos. Entendemos las emociones que rodean este incidente inusual, pero la decisión final se tomó después de considerar todos los hechos y circunstancias únicos que lo rodearon”.

Según el árbitro, después de que Garin se negó a continuar, Chile acumuló tres violaciones consecutivas del código, lo que le otorgó a Bergs el set decisivo por 7-5.

No es la primera vez que Ramos se ve involucrado en este tipo de polémicas. Protagonizó un bullado show con Serena Williams en la final del US Open 2018 e incluso tuvo problemas con Nicolás Massú en el ‘Grande’ estadounidense en 2004.

En el duelo entre el ‘Vampiro’ y el armenio Sargis Sargsian, por la segunda ronda, el luso le dio un punto de penalidad al viñamarino tras romper dos raquetas. Finalmente, el chileno cayó en cinco sets.

“Al margen de mis acciones de romper dos raquetas y de que el árbitro lo hizo pésimo, el partido lo perdí por mi culpa… Al árbitro no quiero verlo en mi vida, lo hizo fatal, pero la derrota llegó como consecuencia de que no jugué bien”, indicó el doble campeón olímpico, molestísimo con Ramos. Se volvieron a ver el fin de semana y Massú nuevamente chocó con el juez.