El episodio que desató una gran polémica en el mundo del tenis a nivel planetario fue la cobarde agresión que recibió Cristian Garin de parte del belga Zizou Bergs en el choque de Copa Davis para ingresar a la fase de grupos.

Lo que sucedió ya es conocido en todo el mundo y desató diversas reacciones, todas apuntando al jugador europeo por su celebración en la que golpeó a Garin en el rostro, provocando la descalificación de Chile en la serie debido a que ‘Gago’ no podría continuar por problemas tras el impacto.

Entre las reacciones más destacadas aparece lo escrito por Mardy Fish, exjugador N°7 del mundo y subcampeón en los JJOO de Atenas 2004, quien en sus redes sociales se preguntó: “¿Qué estás haciendo amigo?”, tras la acción protagonizada por Bergs.

Así también, fue el australiano Nick Kyrgios, quien estuvo atento a lo ocurrido y lanzó: “Hahaha lo corrigieron”, luego de que la Copa Davis detallara el incidente como “choque accidental”, mensaje que posteriormente borraron.

Otra persona de renombre en el mundo del tenis fue Martina Navratilova, quien tras ver lo ocurrido con el chileno, disparó asegurando que “lo siento, pero eso debería ser default. Fuera de control”.

Incluso, el georgiano Nikoloz Basilashvili citó a Djokovic asegurando que “si Novak hace esto lo sancionan de por vida. Qué mierda”.

Las repercusiones también se hicieron sentir en Sudamérica, luego de que el argentino Federico Coria, señalara que fue “default 100%. Terriblemente perjudicado Chile, papelón”.

Por otra parte, el boliviano Hugo Dellien recalcó que “qué locura, primero con Brasil y ahora pasa esto!!! Sin intención pero pasó, tenía que ser descalificado… de nuevo con un país sudamericano… muy raro”.

I am sorry- that should be a default. Out of control. Mind you the screaming is not great either😳

— Martina Navratilova (@Martina) February 2, 2025