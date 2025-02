A través de un comunicado, la Federación de Tenis de Bélgica (Tennis Belgium) lamentó lo ocurrido entre su tenista, Zizou Bergs, y el chileno Cristian Garin en la Copa Davis.

Con el marcador 6-3, 4-6 y 6-5 para Bergs y antes de servir para ganar el cuarto duelo de la llave, el representante belga impactó con su hombro a Garin, que inmediatamente cayó al suelo y acusó dolencias en su ojo derecho.

Tras lo ocurrido, el tenista nacional no regresó a la pista al no sentirse en condiciones de hacerlo, recibiendo tres “warnings” de parte del árbitro Carlos Ramos que, a la postre, significaron el triunfo y avance de Bélgica a la siguiente ronda de la Copa Mundial del Tenis.

Con la manifestación de la Federación de Tenis chilena, pidiendo a la ITF el triunfo de Garin y la reprogramación de los duelos -que en teoría- deberían jugarse, ahora la entidad belga se pronunció al respecto.

“En cuanto a los hechos, fue un momento de descuido fruto del entusiasmo cuando Zizou se aseguró un break que parecía decisivo en el partido. No hubo mala intención en absoluto”, aseveraron.

A su vez, defendieron el criterio de Carlos Ramos, a quien respaldaron como “uno de los árbitros más experimentados del circuito internacional”.

Desde Bélgica, aseguran que el juez “siguió el protocolo del reglamento oficial y tomó su decisión en consecuencia. De hecho, fue un desafortunado accidente y, por tanto, una acción involuntaria, lo que explica por qué Zizou recibió una advertencia, tal y como estipulan las normas de la ITF”.

Por otra parte, enfatizan que Zizou Bergs “se disculpó inmediatamente en la pista y comprobó el estado de Garin”, mostrando, según ellos, la deportividad que lo caracteriza.

“Como Federación belga de tenis, nuestra principal preocupación es el bienestar de Garin, y esperamos que se encuentre bien. Además, un día después de estos acontecimientos cargados de emoción, hacemos un llamado a la calma y a la objetividad. En base a esto, expresamos nuestro total apoyo a Zizou y al equipo belga”, finaliza la misiva.

Official statement from Tennis Belgium regarding the Davis Cup encounter between Belgium and Chile. Read here in Dutch and French: https://t.co/cW2gFPJ98p pic.twitter.com/BiaA0TbbGE

— Tennis Belgium (@TennisBelgium) February 3, 2025