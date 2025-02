El escándalo entre Cristian Garin y Zizou Bergs sigue tomando fuerza, más aún, con las feroces reacciones de los hinchas nacionales tras la agresión del belga al ariqueño en el duelo de Copa Davis entre Chile y Bélgica.

En el duelo, Bergs celebró efusivamente un punto que lo dejó 6-5 arriba en el tercer set, llevándose por delante a Garin y dejándolo tendido en la cancha.

Tras ello, el partido fue detenido y el juez principal, Carlos Ramos, decidió darle la victoria al belga al penalizar con tres “warnings” al chileno, que no regresó a jugar al no estar en condiciones de hacerlo.

La ola de comentarios no tardó en llegar al Instagram de Zizou Bergs, en cuya última foto se pueden ver masivos insultos y recetas dejadas por fanáticos chilenos.

Ante esto, el papá del tenista 60° del ranking ATP, Koen Bergs, salió a defender a su hijo en su cuenta de X, reaccionando con tristeza a lo ocurrido y sobre todo, al comportamiento desde Chile.

“No fue la manera en que queríamos terminar la eliminatoria. No hubo ningún incidente intencional, pero Chile buscaba la descalificación de Zizou. Zizou recibió una advertencia por falta de deportividad”, comentó.

En ese sentido, Koen Bergs señaló que “es muy triste recibir ya más de 10.000 reacciones enojadas e irrespetuosas del pueblo chileno”.

“Esto duele mucho sabiendo cómo es Zizou como persona. Él nunca lastimaría a un oponente intencionalmente. Zizou, sigue así, eres un gran deportista”, sentenció.

Not the Way we wanted to end the tie. There has been no intentional incident but Chili was looking for disqualification of ZIZOU. ZIZOU got a warning for sportmanship fault.

Very sad to get now already more than 10,000 angry and disrespectful reactions of the Chilian people.…

— Koen Bergs (@KoenBergs) February 2, 2025