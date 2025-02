Brad Gilbert, exentrenador de Andre Agassi, Andy Roddick y Andy Murray, salió al paso de la polémica que se tomó la Copa Davis el fin de semana: la agresión de Zizou Bergs a Cristian Garin en la serie Bélgica vs. Chile.

El estadounidense es un coach de elite en el tenis, destacando en su trabajo con ‘El Kid de Las Vegas’ con el que alcanzó seis títulos de Grand Slam y el Nº 1 del ranking mundial.

Gilbert, además, ganó 20 torneos de la ATP, fue número 4 del orbe (1990) y se colgó un bronce olímpico en 1988 en su carrera como tenista.

Además, el californiano trabajó desde el 2003 como entrenador de su compatriota Andy Roddick y en 2006 con el británico Andy Murray.

En sus redes, Gilbert salió al paso de lo ocurrido con Bergs y Garin, descartando de plano una agresión de la raqueta belga sobre ‘Gago’.

“Después Garin se rehusó a jugar y pedir que Bergs sea descalificado es una estupidez, y prácticamente se descalifica a sí mismo”, indicó en su escrito.

“Nunca había visto algo así, fue 1000% un accidente tras una celebración”, complementó el norteamericano, de 63 años.

De esta manera, Gilbert no le cree a Garín, quien se retiró al no estar en condiciones físicas -con una lesión en su ojo derecho- de seguir jugando el cuarto punto ante el Nº1 de Bélgica en la serie que se disputó en Hasselt.

Este polémico hecho ocurrió cuando Bergs se aprestaba a sacar por el match, con el marcador 6-3, 4-6 y 6-5. “No voy a jugar porque ustedes no tienen los huevos (sic) de descalificarlo a él, pero sí lo quieren hacer conmigo“, indicó el chileno antes de dejar el court.

Then Garin refused to play wants Bergs defaulted is beyond nuts 🥜 and gets basically defaulted himself , never seen anything like this before, was 1000% celebration accident that’s it

