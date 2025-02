El tenista chileno Tomás Barrios, 137° del ranking ATP, cayó ante Zizou Bergs (60°) por 4-6 y 3-6 en el primer punto de la serie de las clasificatorias de Copa Davis ante Bélgica.

El partido no pudo comenzar mejor a favor del europeo, ya que logró un temprano quiebre de servicio y se colocó 2-0 en el primer set.

Pero Barrios no amainó y devolvió el favor trascartón, aprovechando los errores de su rival. Sin embargo, Bergs volvió a romper el saque del chileno en el sexto juego y se puso 4-2 arriba.

Cuando el belga sacaba para el set, nuevamente sus errores fueron aprovechados por el chillanejo para poner las cosas 5-4. Sin embargo, el chileno no pudo ratificar el rompimiento y el set fue 6-4 a favor del local luego de 42 minutos.

El desnivel en la segunda manga llegó en el sexto juego, con otro break a favor de Bergs.

Tomás Barrios no bajó los brazos y quebró de vuelta pero, tal como pasó en el primer parcial, no pudo ratificarlo y volvió a perder su servicio en el octavo juego.

Finalmente, luego de casi 40 minutos, Bergs cerró el encuentro con un 6-3 en el segundo set y le dio el primer punto a Bélgica en la serie de Copa Davis.

Big breakthrough for Belgium 🔥🇧🇪

Zizou Berga puts on a dazzling display in front of his home crowd, defeating Chile's Tomas Vera Barrios Vera, 6-4, 6-3!#DavisCup pic.twitter.com/GSTJmvGrBB

— Davis Cup (@DavisCup) February 1, 2025