El italiano Lorenzo Sonego, 55° del ranking ATP, fue eliminado este miércoles en los cuartos de final del Australian Open por Ben Shelton (20°), pero el europeo protagonizó un inexplicable punto que ya postulan al mejor del torneo -y posiblemente del año-.

El 55° del mundo cayó por 6-4, 7-5, 4-6 y 7-6 (4) y, en el arranque del segundo set, salvó un punto de quiebre con una volea que puso de pie a todo el público.

Luego de un intercambio de golpes y la subida a la malla del italiano, Shelton metió un golpe cruzado que complicó mucho a Sonego.

El europeo alcanzó a reaccionar con una volea bastante exigida que lo dejó en el suelo, pero la bola pasó la red y botó en el lado del estadounidense.

Y fue tal el efecto que le dio Lorenzo Sonego a la pelota, que se devolvió a su mitad y dejó sin opciones a su rival.

En medio de la ovación del público, el propio Ben Shelton reconoció el golpe del italiano y lo felicitó por el punto.

Ah, what… How did the ball end up there?!

Not for the first time at #AO2025, Lorenzo Sonego wins a crazy point!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/UifdSZjdEz

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2025