Tras eliminar sorpresivamente al ruso Daniil Medvédev (5° del ranking ATP), este sábado, el estadounidense de apenas 19 años, Learner Tien (121°), volvió a asombrar en el Abierto de Australia tras vencer al francés Corentin Moutet (69°) y avanzar a la cuarta ronda del certamen oceánico.

Un triunfo marcado por una preocupante situación que vivió su rival, quien reveló a L’Equipe y en rueda de prensa que, durante la previa del encuentro, sufrió un desmayo mientras se duchaba a minutos de ingresar a la cancha.

“No sé lo que pasó. De repente, me desperté en el suelo en total oscuridad. No podía ver nada. Es raro, porque me había sentido bien todo el día. Fue perturbador. No tenía puntos de referencia y estaba aturdido por la caída. No me hice daño, pero quedé aturdido. Hoy hacía calor y fue duro físicamente. No empecé en las mejores condiciones, pero hice todo lo que pude”, reconoció el tenista galo.

Para colmo, y sin que el juez de silla ni los asistentes tuvieran conocimiento de esta preocupante situación, el francés también encendió las alarmas durante el transcurso del partido en la cancha del Melbourne Park, cuando en uno de sus servicios, el jugador se desplomó sin motivo aparente, lo que preocupó a todos.

Rápidamente, el personal médico ingresó al terreno de juego para revisar las condiciones físicas de Moutet, quien cayó agarrando su pierna, lo que hizo pensar sobre una molestia física, hasta sus declaraciones postpartido.

Moutet landed wrongly on his leg and picked up an injury. The play continues though. pic.twitter.com/W3zMeFBn9O — Tennis GIFs 🎾🎥 (tip jar 📌) (@tennis_gifs) January 18, 2025

Pese al susto, el tenista pudo continuar el duelo sin problemas, cayendo eliminado en tres sets. “No he podido ver a un médico todavía. No he tenido tiempo. Normalmente, tomo la ducha una hora y media antes del partido. Hoy, la acabé 45 minutos antes. Tengo un agujero de 15 minutos donde no sé lo que pasó. No tuve alertas ni nada de que algo estaba pasando. He intentado hacer ejercicios de equilibrio para mejorar mi orientación visual porque estaba un poco desorientad”, cerró.