Uno de los tenistas que ha sorprendido en el arranque de la temporada 2025 en el mundo de la raqueta ha sido el excelente Gael Monfils (N°41), francés de 38 años que confirma que la edad es solo un número, luego de quedarse con el ATP de Auckland y ahora, tras eliminar del Abierto de Australia al N°4 del mundo, Taylor Fritz.

El histórico francés, quien ha tenido un largo recorrido en el mundo del tenis, pasando por el abismo hasta estar hoy entre los mejores 16 en el primer Grand Slam de la temporada, debió remontar un partidazo ante el estadounidense para que Australia se rindiera a sus pies.

Fue un contundente 3-6, 7-5, 7-6(1) y 6-4 lo que lo impulsó a seguir en carrera en suelo oceánico, tierra que le ha brindado un nuevo impulso en su legado tenístico.

Tras doblegar a Fritz, Monfils (fiel a su estilo) bailó para celebrar una nueva hazaña en el ranking ATP.

Ya en rueda de prensa, entregó detalles de lo que ha sido su arrancar en esta temporada 2025 donde dejó en claro que la edad es solo un número más.

En sus palabras, Gael apuntó que “el sentido de seguir en activo es jugar este tipo de encuentros, ante los mejores del mundo, en grandes estadios y con un público que dé mucha energía. Me siento afortunado por seguir viviendo sensaciones así a mi edad”.

“Creo que cuando estaba en mi mejor momento tenístico no solía ganar a jugadores del top-5. Considero que era mejor jugador hace bastantes años que ahora, pero es cierto que la experiencia que tengo me permite adaptarme a lo que sucede y diseñar un plan de juego idóneo para contrarrestar a mis rivales”, deslizó.

Monfils, que lució una sonrisa de oreja a oreja durante gran parte de la rueda de prensa celebrada en la sala de prensa principal del torneo, desveló que su sueño no es ganar el torneo, sino que es tener muchos niños y estar bien de salud.

“¿Ganar? No, sabes, siendo honesto contigo, no es ni siquiera un sueño ganar el torneo. Mi sueño es ser mayor, con muchos niños y estar bien de salud”, agregó el francés, que se enfrentará en la siguiente ronda al estadounidense Ben Shelton (21).

