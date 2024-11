El español Carlos Alcaraz aseguró, después de su victoria ante el ruso Andrey Rublev en el ATP Finals, que cada vez que juega contra un jugador top se mentaliza de manera diferente, repitiéndose a sí mismo que es mejor.

“En el tenis, es muy importante el juego mental, la forma en que te hablas a ti mismo antes de los partidos. Cuando voy a jugar contra un jugador top me repito a mí mismo que soy mejor, que voy a jugar lo mejor que pueda, al 100%, para ganarle”, dijo en rueda de prensa.

Alcaraz, que tiene un parcial de victorias de 12-4 a su favor contra jugadores del Top 10 del ranking ATP, con esta victoria ante Rublev se aseguró llegar con vida a la última jornada, en la que peleará por estar en semifinales ante el alemán Alexander Zverev.

El murciano detalló que tuvo que jugar con una tira en la nariz para mejorar su respiración, algo que hace habitualmente el chileno Nicolás Jarry.

“Sí, sé que Jarry lleva esa cosa en la nariz. A mí me ayudó mucho hoy. Podía respirar mucho mejor. Es algo que voy a llevar más a menudo”, apuntó Carlos Alcaraz.

“Ahora mismo, en la situación en la que estoy, me ayuda mucho. Estoy bastante seguro de que en el próximo partido me lo voy a poner”, complementó el español.

