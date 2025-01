El tenista ruso Andrey Rublev, actual número 9 del ranking, ha revelado en una entrevista con The Guardian su lucha contra la ansiedad y el estrés que lo llevó a episodios de violencia contra su propio cuerpo, como raquetazos y golpes. Rublev confesó haber pasado por un momento oscuro después de Wimbledon, tomando antidepresivos que no lo ayudaron, hasta que decidió dejar las pastillas y buscar ayuda psicológica. Además, expresó su posición a favor de la paz en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Rublev reconoció haber pasado por un proceso de autoaceptación y aprendizaje personal para superar sus dificultades emocionales.

Andrey Rublev es uno de los brillantes tenistas rusos que existen en la actualidad y su ranking (N°9) es fiel reflejo de ello, pero desafortunadamente, su frustración y los episodios de violencia en su propio cuerpo, como raquetazos, golpes y gritos, eran sinonimo de que algo en su cabeza no estaba en calma.

No obstante, hace solo unas horas, el ruso de 27 años se confesó con el reconocido medio The Guardian, en donde reveló sus problemas que se reflejan en cancha.

En sus primeras palabras, Rublev detalló que “estoy mucho mejor. Todavía no estoy en el lugar en el que me gustaría estar pero, por fin, tengo una base. Tengo algo en lo que apoyarme porque, hace medio año, llegué al peor momento de mi vida en cuanto a cómo me siento conmigo mismo”.

Posteriormente reveló: “Fue después de Wimbledon. Ese fue el peor momento al que me enfrenté conmigo mismo. No tenía nada que ver con el tenis. Tenía que ver conmigo mismo, después de ese momento no veía la razón de vivir la vida”.

“¿Para qué? Suena un poco dramático, pero los pensamientos dentro de mi cabeza me estaban matando, creándome mucha ansiedad, y no podía soportarlo más. Ahí empece a tener un poco de bipolaridad, no sé si se puede decir así, pero el que hizo ese nuevo comienzo fui yo. Ahora me siento mejor. Puedo ver las cosas que estaban pasando”, confesó.

La ayuda de Marat Safin

Siguiendo esa línea, desmenuzó sus problemas afirmando que “tomaba pastillas antidepresivas y no me ayudaban en absoluto. Al final dije: ‘No quiero tomar nada más’. Dejé todas las pastillas para la depresión y Marat Safin me ayudó mucho hablando conmigo. Me hizo darme cuenta de muchas cosas y entonces empecé a trabajar con un psicólogo”.

“Aprendo mucho sobre mí mismo y, aunque no me siento en un estado de ánimo feliz o en el lugar feliz en el que me gustaría estar, ya no siento esa loca ansiedad y estrés de no entender qué hacer con mi vida. Puedes tenerlo todo en la vida, una familia sana, todas las cosas materiales, la relación de pareja más sana pero, si hay algo que pasa contigo mismo que no quieres ver, nunca serás feliz. Si lo encuentras y lo aceptas, te sentirás cada vez mejor”, deslizó.

Rublev y su postura de la guerra de Rusia-Ucrania

Por último, pero no menos importante, Rublev habló sobre la guerra que mantiene en vilo a Europa, el conflicto armado entre Rusia (su país) y Ucrania, combates que se han extendido por años.

Con relación a esto, Andrey aclaró que “no intento provocar. Mi posición es muy clara. Estoy a favor de la paz. No quiero guerras. No quiero que muera gente. Quiero que todo el mundo esté sano. Quiero que todo el mundo viva su vida”.

“Seguimos teniendo muchas guerras diferentes, la gente muere sin parar, y es doloroso verlo. Creo que la mayoría de la gente siente lo mismo que yo. Así que no es mala postura la mía”, finalizó.

