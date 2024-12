Cristian Garin (152° del ranking mundial) firmó este domingo un amargo arranque de temporada en el circuito al caer en la primera ronda de la qualy del torneo ATP 250 de Hong Kong.

El tenista chileno se inclinó en el máximo de sets ante el kazajo Denis Yevseyev (246°), con parciales de 4-6, 6-2 y 2-6, en una hora y 47 minutos de juego.

‘Gago’ estuvo lejos de su mejor nivel y deja dudas de cara a su asalto al Abierto de Australia 2025, primer Grand Slam de la temporada a jugarse del 6 al 26 de enero en las pistas de superficie dura del Melbourne Park. Allí, el nacional deberá disputar la fase de clasificación.

Yevseyev entró enfocado a la pista dura asiática y gracias a un quiebre se quedó con la primera manga. Luego, Garin recuperó la confianza, devolvió la gentileza con dos rompimientos y emparejó las acciones al quedarse con el segundo capítulo.

En la hora de la verdad, el ariqueño volvió a mostrarse errático y esto lo aprovechó el kazajo para alcanzar el triunfo y quedar a un paso del cuadro principal del Bank of China Tennis Open.

Yevseyev buscará el boleto al ‘main draw’ ante el italiano Francesco Passaro (108°), quien dejó en el camino al tunecino Aziz Dougaz (227°) por 7-5, 4-6 y 6-3.

