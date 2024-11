La tenista polaca Iga Swiatek, actual número dos del ranking WTA, aceptó un mes de suspensión en el circuito profesional tras marcar positivo en un control antidoping.

Así lo confirmó el jueves la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA). La otrora número uno de la clasificación mundial reconoció el consumo de una sustancia prohibida (trimetazidina) “que provenía de un medicamento contaminado”.

La oriunda de Varsovia, de 23 años, fue suspendida provisionalmente entre septiembre y octubre, y solo le quedan cumplir 8 días del mes impuesto como castigo.

Tras conocerse la noticia, la cuatro veces campeona de Roland Garros y una del US Open publicó un video en sus redes sociales donde explica cómo ha vivido estos últimos meses.

“Finalmente puedo… y es por eso que comparto con ustedes la experiencia más dura de mi vida. Durante los últimos 2,5 meses he sido sometida a duros procedimientos de la agencia ITIA, que confirmaron mi inocencia. Ha sido la única prueba antidopaje positiva en mi carrera con un nivel increíblemente bajo de una sustancia prohibida que nunca había oído hablar antes y que cuestionaba todo por lo que he trabajado toda mi vida”, indica el escrito con el que acompaña el registro en Instagram.

“Con todo mi equipo enfrentamos mucho estrés y miedo. Todo ha sido explicado a fondo y puedo volver a hacer lo que más me gusta con borrón y cuenta nueva y sé que ahora seré más fuerte que nunca. Les dejo un largo video y hoy también siento alivio de que esto se acabe. Quiero ser honesta con ustedes y aunque sé que no he hecho nada malo, por respeto a la afición y a la opinión pública comparto todos los detalles del torneo más largo y difícil de mi carrera. Mi mayor deseo es que se queden conmigo”, finaliza.

Quien salió a comentar lo ocurrido con Swiatek fue el siempre controvertido Nick Kyrgios. El australiano, conocido por su estilo sin pelos en la lengua, no dudó en expresar su indignación tras conocerse el positivo por dopaje.

“La excusa que todos podemos usar es que no lo sabíamos. Simplemente no lo sabía. Los profesionales del más alto nivel deportivo ahora pueden decir simplemente ‘no lo sabíamos‘”, escribió con su acostumbrada ironía en X.

“El tenis está podrido. No puedes ser un jugador profesional de élite y decir que no sabes lo que estás tomando. Eso no es una excusa válida“, agregó.

Además, la raqueta oceánica colgó el siguiente mensaje de un usuario: “Prohibición de 1 mes (emoji de risa) Ni siquiera es el día de los inocentes. No juegues así con nosotros. Dos números 1 del mundo que dan positivo en pruebas antidopaje en el mismo año es una locura”.

Para el australiano, que se ha convertido en un gran defensor de la integridad en el tenis, la responsabilidad recae no solo sobre los jugadores, sino también sobre los organismos encargados del control antidopaje, como la ITIA (International Tennis Integrity Agency), a los que acusó de ser cómplices de la falta de control en el deporte.

Kyrgios, que planea volver al circuito tras dos años de ausencia en enero, también fue muy crítico con el caso de dopaje de Jannik Sinner. En el caso del italiano, este escapó sin sanción, al tratarse de un error de su fisioterapeuta, que le aplicó una sustancia prohibida en un masaje, pero la Agencia Mundial Antidopaje apeló pidiendo una sanción de entre uno y dos años. El caso está pendiente de solucionarse.

The excuse that we can all use is that we didn’t know. Simply didn’t know. Professionals at the highest level of sport can now just say “we didn’t know” 👏

