Tras brillar en París 2024: el impactante recibimiento de héroe a Novak Djokovic en Serbia

El tenista serbio Novak Djokovic, flamante campeón de los Juegos Olímpicos de París 2024, tuvo un impactante recibimiento en Serbia tras colgarse la medalla de oro.

Este lunes, el país balcánico le dio una masiva bienvenida a los deportistas que compitieron en la capital francesa, donde el más ovacionado por las miles de personas en la ciudad de Belgrado fue ‘Nole’.

Cuando su nombre fue anunciado por altoparlantes y apareció ante los fanáticos, las ovaciones y aplausos tuvieron su punto más alto, al mismo tiempo que bengalas se encendían entremedio del mar de personas.

Vale mencionar que, en la final de París 2024, Novak Djokovic derrotó al español Carlos Alcaraz por 7-6 y 7-6.

This is how Novak Djokovic should be loved ❤️

Beautiful to see 100k people chanting Novak Djokovic name “Nole” 🥇🇷🇸 🙌

The Greatest Athlete Ever @DjokerNole 🐐

