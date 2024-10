El tenista chileno Alejandro Tabilo cayó derrotado en dos sets (6-3 y 6-4) ante el griego Stefanos Tsitsipas, derrota que marca el fin de la participación de deportistas chilenos en el Master 1000 de París.

Minutos antes, misma suerte había corrido para Nicolás Jarry, quien cayó derrotado en dos sets (7-5 y 6-1) ante Carlos Alcaraz.

Chileno y griego se enfrentaban por primera vez en el circuito profesional, duelo en que el heleno hizo pesar su trayectoria: 11 títulos ATP ante dos de Alejandro Tabilo.

Eso sí, el trámite del partido fue parejo y marcado por errores puntuales de la primera raqueta nacional en la carpeta parisina.

Durante el primer set, tanto Tsitsipas como Tabilo mantuvieron su saque hasta el octavo juego, donde el griego aprovechó su segundo punto de quiebre. Ventaja que manejó con su servicio para quedarse con el parcial por 6-3.

El curso del segundo set fue de alto vuelo tenístico, con quiebres en ambos lados en el tercer (a favor de Tsitsipas) y en el cuarto (a favor de Tabilo).

El duelo no supo de quiebres hasta el noveno game, en el que el actual 11 del mundo agradeció la doble falta del chileno para encaminar el paso a octavos en el Master 1000 de París, el último de la temporada.

Con esto, Alejandro Tabilo se despide de su penúltimo torneo de la temporada, y ahora se alista para ser parte del ATP 250 de Belgrado de Serbia que inicia el 3 de noviembre.

MOVIN ON ✊@steftsitsipas handles Tabilo 6-3 6-4 to set a round of 16 clash with Cerundolo at #RolexParisMasters pic.twitter.com/dzlZJlwnz7

— Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2024