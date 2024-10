El extenista N°1 de Argentina, Diego Schwartzman, fue víctima de un violento robo mientras presenciaba el partido entre Boca Juniors y Deportivo Riestra en la Bombonera. Tras el encuentro, al salir del estadio, descubrió que su vehículo Jeep había sido robado con los vidrios destrozados y objetos de valor sustraídos. A pesar de subir fotos del auto vandalizado, Schwartzman recibió duras críticas por no pagar un estacionamiento y dejar su auto a dos cuadras del estadio, siendo incluso insultado. El extenista se puso en contacto con la policía para intentar recuperar sus pertenencias.

Una lamentable situación vivió el extenista N°1 de Argentina, Diego Schwartzman, exraqueta del circuito que desafortunadamente fue víctima de un robo mientras estaba en la Bombonera viendo la igualdad de Boca Juniors ante Deportivo Riestra.

El ‘Peque’ Schwartzman vio en la cancha el intenso empate de los ‘Xeneizes’ de Fernando Gago y al momento de salir del estadio, llegó a su auto y vio como su vehículo de marca Jeep fue violentamente robado.

En las imágenes que el propio extenista (retirado durante este año) subió a su Instagram, mostró como los vidrios de su vehículo estaban todos destrozados al interior del coche y faltaban cosas de valor.

Acompañó las imágenes con el mensaje: “Salir de la cancha y que te roben todo”.

No obstante, al subir las fotos de su auto vandalizado, acusó que recibió duras críticas por dejar su automóvil a dos cuadras del estadio.

En conversación con Urbana Play, Diego detalló que “la crítica fue para qué lleve la mochila. La gente me echaba la culpa por no pagar un estacionamiento. Me decían ‘Rata’, ‘eres millonario, paga un estacionamiento’”.

“El auto lo estaciono en el mismo lugar, ahí hay cámaras de seguridad”, destacó asegurando que ya se puso en contacto con la policía de Argentina para intentar recuperar parte de sus pertenencias.

Revisa las imágenes de como quedó su auto a cuadras de la Bombonera