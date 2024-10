Jannik Sinner, número uno del ranking ATP, no descansa pese a no disputar torneos en estas semanas.

Tras coronarse hace unos días en el Masters 1.000 de Shanghái, el tenista italiano viajó a Mónaco, donde se le vio practicando junto a dos nuevos miembros de su equipo: el preparador físico Marco Panichi y el fisioterapeuta Ulises Badio.

Pero no ha sido lo único con lo que ha sorprendido Sinner. De acuerdo a Marca, el 1° del mundo fue pillado utilizando una “misteriosa” raqueta.

“El italiano fue ‘cazado’ con una raqueta negra y sin ningún tipo de logo, que es diferente a la que suele utilizar normalmente”, detalló el citado medio.

El medio especializado Punto de Break fue más allá, asegurando que el “misterioso” objeto utilizado por Jannik Sinner es similar a uno que ya utiliza Novak Djokovic.

Lo anterior, sumado a que el italiano ahora trabaja con dos profesionales que estuvieron con ‘Nole’, ha generado suspicacias de que el actual 1° del ATP está intentando copiar al serbio.

🇮🇹👇 You would think, if you’re solidly the best player in the world, that you wouldn’t want to make too many big changes to your racket setup.

Well…here’s Jannik Sinner testing multiple different (blacked out) rackets today in Monaco 👀

📸 Functional Tennis IG pic.twitter.com/h7sgQ1HBit

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 23, 2024