El tenista austriaco Dominic Thiem, ganador del Abierto de Estados Unidos 2020 y que llegó a ser número 3 del ranking ATP, ha jugado este martes su último partido como profesional, al perder ante el italiano Luciano Darderi en el Torneo de Viena.

El italiano, actualmente en el puesto 42 de la ATP, se impuso a Thiem por 6-7 (6) y 2-6 en un partido que duró poco más de 90 minutos.

El jugador austríaco ya anunció el pasado mayo que se retiraba del deporte profesional, entre otros motivos por la lesión de muñeca que minó su trayectoria durante mucho tiempo.

Dominic Thiem ha jugado este último partido, el número 563 de su carrera en la ATP, ante 9.800 espectadores en el Stadthalle de Viena, que agotó las entradas.

El tenista austríaco debutó, con 17 años, en el circuito el 1 de agosto de 2011 con una derrota ante el español Daniel Gimeno-Traver.

En marzo de 2020 llegó al puesto 3 en la clasificación de la ATP, que mantuvo durante once meses. Entre junio de 2016 y noviembre de 2021 se mantuvo entre los diez mejores del mundo.

En marzo de 2021 sufrió una lesión en Mallorca, de la que nunca terminó de recuperarse.

It's not goodbye. It's see you later 💙#DankeDomi | @ErsteBankOpen pic.twitter.com/keOAKBtOgJ

— ATP Tour (@atptour) October 22, 2024