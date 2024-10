El actual número 4 del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, jugará la final del Másters 1.000 de Shanghai contra el mejor tenista del año, el italiano Jannik Sinner, tras imponerse en la segunda semifinal al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 7-6 (6).

Djokovic había pronosticado otro “partido duro” ante un destacado sacador como Fritz: “Tendré que estar preparado para otro partido apretado. Con condiciones tan rápidas, sacar bien es una gran ventaja. Sé lo que me espera, pero espero estar fresco”.

Y, desde luego, el serbio centró su juego en el resto desde el primer momento: en el primer saque de Fritz, obligó al estadounidense a salvar hasta tres bolas de rotura. Y en el quinto juego, por fin se llevó el gato al agua para ponerse el set de cara.

Tampoco es que Fritz estuviera especialmente brillante en su servicio. Durante el primer set, todas las estadísticas apuntaron a que el de Djokovic fue mejor, igual que en el juego defensivo.

La segunda manga comenzó más igualada, y precisamente en un disputado quinto juego en el que Fritz salvó la rotura -hasta 8 de 9 bolas de ‘break’ frustró el estadounidense a lo largo del partido-, el serbio encendió las alarmas al llevarse la mano a su maltrecha rodilla derecha con gesto de dolor.

El balcánico es duro y acabó reponiéndose. Pero los problemas volverían a aparecer al final del undécimo juego, y esta vez parecía algo más serio: Djokovic tuvo que pedir un descanso para recibir asistencia del fisio por dolores en la parte izquierda de la cadera, que le habían hecho renquear en los minutos anteriores.

Aunque esto le hizo estar más irregular, ‘Nole’ no dejó que Fritz, quien había malgastado la oportunidad de romperle el saque en el octavo juego y también desperdició un punto de set, oliera la sangre. Así, acabó sellando su acceso a la final vía ‘tie break’ a la hora y 56 minutos.

