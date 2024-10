Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Por primera vez en sus 147 años de historia, el torneo de Wimbledon eliminará los jueces de línea para su edición de 2025, implementando el sistema automático de canto de líneas (ELC) en las 18 pistas competitivas del All England Club. Esta decisión implica la eliminación de unos 300 jueces de línea que operaban en el torneo. El ELC, utilizado desde el US Open 2020, eliminará las revisiones para los tenistas y cada pelota será cantada en una décima de segundo desde que bote en la pista. Este cambio no afectará a los jueces de silla y se suma a los Grand Slams que ya utilizan esta tecnología: US Open y Abierto de Australia. Roland Garros queda fuera por el momento debido a la tierra batida que rechaza el uso de esta tecnología.