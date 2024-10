El tenista chileno Cristian Garin (122º de la ATP) timbró este martes un sólido debut en el Challenger de Valencia, España, torneo que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo.

‘Gago’ dio cuenta con autoridad en primera ronda del polémico jugador francés Benoit Paire (271º), invitado por la organización, con parciales de 6-3 y 6-2, en una hora y dos minutos de partido.

Pese a sufrir en el arranque, salvó tres bolas de break en el primer game, la tercera raqueta nacional afirmó su drive de inmediato y en cosa de minutos se colocó 3-0 arriba en el marcador, gracias a un rompimiento.

El oriundo de Aviñón, de 35 años, presentó ocho opciones de quiebre en el capítulo inicial que no supo capitalizar. Allí, el europeo demostró su irascible comportamiento al azotar la raqueta contra el piso.

En la siguiente manga, el ariqueño de 28 años y el galo intercambiaron rompimientos de servicio en el tercer y quinto game. Tras ello, el segundo cabeza de serie del torneo logró afinar la concentración y sus golpes para con dos nuevos quiebres cerrar el match a su favor.

Garin, que salvó 10 puntos de break de un total de 11, puso punto final al match con un gran ace, el tercero del encuentro ante el francés.

En los octavos de final, el chileno se verá las caras con el austriaco Dennis Novak (298º), proveniente de la qualy, quien venció con propiedad al croata Matej Dodig (268º) por 6-0 y 6-1.

