Un tenista nacional que no tuvo una buena jornada de día jueves fue Cristian Garin, actual N°122 del circuito ATP que vio truncada su continuidad en el Challenger de Braga tras caer en los octavos de final en suelo portugués.

El chileno, fue derrotado en tres set por el español Carlos Taberner por 3-6, 7-5 y 6-4, todo en casi tres horas de partido en donde el nacional no puso contra el juego del tenista europeo.

El primer set fue todo para Cristian Garin, quien comenzó el encuentro con un ritmo demoledor, colocándose rápidamente 5 a 0 en un duelo que pudo cerrar rápidamente para no complicarse.

Sin embargo, sí lo hizo en el segundo parcial, donde las ideas se le nublaron y pese a estar con mayor ánimo en el arranque, fue sometido pese a tener un match point a su favor y terminó entregando el parcial en el siguiente saque.

El tercero fue reflejo del anterior, siendo muy reñido y con oportunidades para ambos. No fue hasta avanzado el game que el español sacó ventajas para no dejar con opción a Garin, quien poco pudo hacer para revertir el camino que tomó el duelo y que terminó por sacarlo de competición.

Eso sí, antes de finalizar el duelo y la derrota, Cristián Garin lanzó un mensaje a los aires cuando gritó: “Imposible jugar con pánico”, todo luego de pasar diversos minutos discutiendo con el rival por problemas con las luces del recinto deportivo.

Otra derrota en una temporada muy complicada para su ranking en el circuito ATP, ya que por ahora se mantiene alejado del puesto N°100 y cada vez comienza a perder terreno.

No obstante, buscará nuevamente volver a sonreír en la temporada cuando dispute el Challenger de Valencia, que se disputará del 6 al 13 de octubre.

