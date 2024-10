El serbio Novak Djokovic no disfrutó de un regreso amable al circuito y tuvo que recurrir a dos desempates para derrotar en la segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghai al estadounidense Alex Michelsen, de 20 años y número 43 del ránking, por 7-6 (3) y 7-6 (9), tras casi dos horas de juego.

En su primer partido ATP desde que cayó en dieciseisavos de final del Abierto de Estados Unidos -entremedias jugó también Copa Davis-, el actual número cuatro del mundo tardo en meterse en cancha.

Tuvo que remontar el ‘break’ en contra del segundo juego, pero tras llevar el parcial al desempate se mostró centrado y sólido en sus golpes y se apuntó el set inicial.

El segundo se le presentó de entrada más fácil y una sola rotura le puso 4-1 por delante. Pero en el séptimo juego Michelsen recuperó la desventaja, 4-3, y ambos mantuvieron su saque hasta el 6-6. En el nuevo ‘tie-break’ el exnúmero uno del mundo permitió meterse en el partido a su rival y malgastó dos bolas de partido antes de hacerse con la tercera.

Pese a lo duro del debut, el de Belgrado dejó el mejor punto del partido y del día en Shanghai. Durante el segundo tiebreak, ‘Nole’ sacó un tiro de espaldas y sin mirar que dejó a su rival sorprendido y que provocó la ovación del estadio.

“No puedes, Novak. Djokovic produce un momento de brillantez con un tiro de espaldas“, mencionó la cuenta de Tennis TV en redes

En tanto, ATP Tour no quedó al margen del puntazo del serbio y escribió en X: “Novak Djokovic, debes estar bromeando“.

En la tercera ronda, Novak se enfrentará al ganador del choque entre el suizo Stan Wawrinka, invitado por la organización, y el italiano Flavio Cobolli.

NO WAY NOVAK 🤯 @DjokerNole produces a moment of brilliance behind-the-back 🤩 #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/Fiizn5O0CE

Novak Djokovic, you have got to be kidding 🤯@DjokerNole | @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/u2mJE0RrUY

— ATP Tour (@atptour) October 5, 2024