El tenista chileno Nicolás Jarry, 28° del ranking ATP, conoció a su rival para el debut en el Abierto de Beijing (China).

En su segundo torneo por la gira asiática, ‘Nico’ no pudo tener peor suerte a la hora en que se formó el cuadro principal: enfrentará al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner.

El campeón defensor del ATP 500 de Beijing, flamante monarca del US Open, aparece en la órbita del chileno en un certamen plagado de grandes nombres.

De hecho, si Jarry vence a Sinner, su rival en segunda fase saldrá del cruce entre el alemán Jan-Lennard Struff (38°) y el suizo Stan Wawrinka (ex 3° del ATP).

‘Nico’ aun no tiene programación para su duelo ante el italiano, aunque está agendado para este jueves 26 de septiembre.

Nicolás Jarry buscará su segundo triunfo sobre Sinner

En el circuito ATP, Jarry y Sinner se han enfrentado en una oportunidad y el partido acabó a favor del chileno.

Fue en 2019, en el torneo de ‘s-Hertogenbosch (césped), donde el chileno derrotó 7-6 (4) y 6-3 al hoy uno del mundo. Fue en primera ronda del certamen neerlandés.

Una segunda victoria a favor del nacional no será fácil, ya que Sinner viene de once partido al hilo sin perder y dos títulos consecutivos (US Open y Cincinnati).