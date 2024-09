El tenista Cristian Garin, 116° del ranking ATP, anunció importantes cambios en su equipo de trabajo luego de darle un triunfo clave a Chile ante Eslovaquia por Copa Davis.

‘Gago’ derrotó a Norbert Gombos por 2-6, 6-1 y 6-2, cobrando revancha de su caída en Bratislava en 2021, y dándole a nuestro país el primer punto en la fase de grupos (ante Alemania y Estados Unidos perdieron 0-3).

Tras su victoria, el otrora 17° del mundo confirmó que dejó de trabajar con el exjugador Gonzalo Lama y que, ahora, Nicolás Massú liderará un equipo con el que espera volver a la élite del tenis.

“Él me va a ayudar a armar un plan para volver a estar en la élite, estar arriba. Llevo dos días trabajando muy bien de nuevo. Hoy es tercer día de competencia. Está bueno tener un triunfo así después de lo difícil que ha sido”, dijo Garin.

“Han pasado cosas que son difíciles, este deporte es muy duro en todo sentido, a nivel mental o nivel físico, uno se descuida un poco y pasa lo que me ha pasado. Voy a lucharla para volver a estar ahí. Nico me va a ayudar. Tuve una charla muy buena hace dos días. Entendí el camino, lo que tengo que hacer”, añadió ‘Gago’.

Luego, Cristian Garin detalló que Nicolás Massú “no va a ser mi entrenador, pero me va a ayudar a armar todo. Yo confío mucho en él y un problema que he tenido en el último tiempo ha sido la confianza en los que he tenido cerca. Ya con la charla que tuve, me ha ayudado”.

“Obvio que lo tengo como un referente. Me va a ayudar a armar un buen equipo de trabajo y los próximos días estaré informando mis próximos pasos. Tengo que volver a armarme, a tener objetivos”, concluyó el jugador 116° del mundo.