El equipo de Chile, con una serie aun por jugar, quedó al margen de las Finales de Copa Davis.

Tras las derrotas 3-0 ante Alemania y Estados Unidos, La Roja del tenis necesitaba que los norteamericanos perdieran su llave ante Eslovaquia y sin ganar un set. Nada de eso ocurrió.

Brandon Nakashima y MacKenzie McDonald derrotaron a Jozez Kovalik y Lukas Klein, respectivamente, asegurando el pase de Estados Unidos a la siguiente ronda del certamen.

Los estadounidenses ya se habían impuesto el miércoles por 3-0 a Chile, por lo que con dos victorias, y a falta del cruce con Alemania del sábado, ya están clasificados. Lo mismo los germanos.

Chile y Eslovaquia, que jugarán entre sí el domingo, aspiran ya a una única victoria que dignifique su paso por China en la fase de grupos.

Esta ronda, repartida por cuatro sedes, da billete para las Finales en Málaga a los dos mejores de cada grupo. Los ocho se juntarán en España del 19 al 24 de noviembre en busca del sucesor de Italia, campeón vigente.

La rápida eliminación de Chile de las Finales de Copa Davis pone al equipo capitaneado por Nicolás Massú en un escenario ya conocido.

Y es que otra vez, el seleccionado nacional de tenis tendrá que jugar las Qualifiers contra un país clasificado de las rondas previas.

Vale mencionar que ganarle a Eslovaquia este domingo asoma clave, ya que el triunfo asegura ser cabeza de serie -y la localía- en la ronda de febrero próximo.

