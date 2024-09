Chile ha tenido una opaca presentación en la Copa Davis, luego de las tres derrotas ante Estados Unidos en la primera jornada y de las dos caídas acumuladas ante Alemania que le entregó la serie a los teutones ante el conjunto nacional.

Pese a que resta solo disputarse (por el honor) el dobles que animarán Tomás Barrios y Matías Soto ante la dupla alemana, los europeos ya tienen en su poder los puntos necesarios para ubicarse en la parte alta del grupo C.

No obstante, las redes sociales de la Copa Davis destacaron la presencia de hinchas chilenos en China, donde los colores blanco, rojo y azul, se alzan sobre los alemanes en al ciudad de Zhuhai.

En un video, el X (anterior Twitter), Copa Davis recalcó que “sea donde sea, en cualquier rincón del mundo habrá un chileno alentando a su equipo”, mostrando a un seguidor nacional con la camiseta de Chile.

A pesar del apoyo del hincha chileno, los nacionales poco pudieron hacer para batallar ante los alemanes, quienes sin perder la concentración y con contundencia, lograron encestar dos estocadas para quedarse con la serie.

Siempre Chile 🇨🇱✨

Wherever you go, there'll always be a Chilean supporter ❤️💙🤍#DavisCup pic.twitter.com/g19vCHfxYr

— Davis Cup (@DavisCup) September 12, 2024