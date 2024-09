Cristian Garin no levanta cabeza en el circuito ATP y hace tan solo unas horas, volvió a firmar una nueva derrota con polémica en el Challenger de Shanghai, donde era el mejor sembrado del torneo con su actual posición N°115.

Resulta que el chileno cayó ante el sudafricano Krys Van Wik en dos set, confirmando un pésimo presente antes de disputar la Copa Davis en conjunto a Chile en un potente grupo que pelea por la ‘Ensaladera de plata’.

En el primer set, ‘Gago’ poco pudo hacer para igualar el buen arranque del sudafricano, cayendo por 6-3 en el parcial más reñido del partido.

De hecho, los ánimos se elevaron en el duelo disputado en China, ya que Garin recibió una amonestación en el partido por la pérdida de tiempo al momento del saque.

Fue en ese momento donde su rival, Van Wik, se acercó al juez de silla ‘alegando’ por la actitud de Cristian, momento en que Garin le puso más condimento al partido.

Esto debido a que comenzó a mofarse de su rival pese a ir perdiendo y también a aplaudir para intentar desconcentrar y sacar del compromiso a su adversario, pero solo lo terminó incitando a darle una verdadera paliza.

Fue así que en el segundo set, Garin no logró hacer mucho ante la arremetida del sudafricano, quien lo ‘aplastó’ con un contundente 6 a 1 para sellar el partido y la despedida de Garin del certamen disputado en suelo chino.

Argument between Cristian Garin & Kris Van Wyk. After set 1 finishes Garin gets a time violating warning from the umpire.

Van Wyk asks the umpire why is Garin allowed to say anything he wants and he himself isn’t. Claims he’s not being treated the same. Garin started clapping… pic.twitter.com/TxaAOCUWk4

— edgeAI (@edgeAIapp) September 3, 2024