Este lunes, Ben Shelton (13° ATP) arrolló a Dominic Thiem (210°) por 6-4, 6-2 y 6-2 para despedir al austriaco del US Open en primera ronda, en un especial ambiente que tuvo la presencia del legendario extenista chileno Nicolás Massú fuera de cancha.

Thiem, campeón del torneo estadounidense en 2020, jugó su último Grand Slam tras recibir una wild card, pero no logró levantar cabeza y sucumbió ante el tenista local, sellando así su quinta derrota consecutiva.

Con Nicolás Massú, por otro lado, el oriundo de Wiener Neustadt alcanzó su mejor rendimiento.

Bajo la conducción del dos veces oro olímpico y hoy capitán de Chile en Copa Davis, Thiem ganó Indian Wells (2019), el US Open (2020) y además, llegó hasta la final del Abierto de Australia, el Abierto de Francia y dos veces, a las del Nitto ATP.

Pese a que ambos finalizaron su relación laboral en 2023, lo cierto es que aún mantienen un estrecho vínculo.

Nicolás Massú, who coached Domi in 2020 when he won the US Open, sits in the box of Thiem to watch Domi play again on Arthur Ashe 🥹😍

