El tenista polaco Kamil Majchrzak, número 168 del ranking ATP, se pronunció en medio de la controversia por el doping de Jannik Sinner, el actual número uno del mundo. Majchrzak compartió su propia experiencia, donde arrojó positivo en controles antidopaje por consumir una bebida isotónica con un componente similar al clostebol no informado en la etiqueta, resultando en una suspensión de 13 meses pese a demostrar que fue un "doping involuntario". En un mensaje en redes sociales, expresó su frustración por no haber podido defenderse en un tribunal mientras otros tenistas pueden jugar sin problemas en situaciones similares. A pesar de haber tenido que reconstruir su carrera, se mostró contento por regresar a la competencia.

El tenista polaco Kamil Majchrzak, actual 168° del ranking ATP, sacó la voz en medio de la discusión por el doping del italiano Jannik Sinner, número uno del mundo.

Majchrzak vivió un episodio similar hace algunos años, cuando arrojó positivo en cuatro controles antidopaje por haber consumido una bebida isotónica con un componente similar al clostebol que no estaba informado en la etiqueta del producto.

Las pruebas arrojaron una presencia mínima del componente prohibido en el polaco, por lo que finalmente pudo comprobar que se trató de un “doping involuntario” (igual como ocurre con Jannik Sinner).

Pese a lo anterior, Majchrzak solo consiguió reducir su sanción de cuatro años y estuvo 13 meses suspendido.

Hoy, con el ‘caso Sinner’ dando la vuelta al mundo, el 168° del mundo utilizó sus redes sociales para descargarse contra la ATP.

“No voy a entrar en detalles por mi salud mental, pero el hecho de no haber podido defenderme en un tribunal durante toda la duración de mi caso, mientras otros pueden jugar con normalidad y cumplir sus sueños en la misma situación que viví, no me deja en paz”, escribió el ex 75° del ATP.

“Estoy devastado y abrumado. Como ya he dicho, tal vez me equivoque. Además, a quién le importa lo que piense un jugador de menor rango”, agregó Kamil Majchrzak, quien tuvo que rehacer su carrera tras perder todos los puntos ganados hasta el momento de su castigo.

“Hay muchas emociones dentro y fuera de la cancha. Me alegro de haber ganado un partido tan difícil. Estoy muy contento de volver a competir en el torneo más importante”, repasó también el polaco.