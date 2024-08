El duelo entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (19° del ATP) y el británico Jack Draper (28°), correspondiente a los octavos de final del Masters de Cincinnati, fue el escenario del punto de partido “más polémico de la historia”.

El encuentro se resolvió 5-7, 6-4 y 6-4 a favor del jugador europeo, pero acabó condicionado por el increíble error del juez Greg Allensworth.

Con 40-30 y el saque a su favor, Draper respondió con una volea luego de la devolución del canadiense. Pero, según Marca, el golpe del británico botó en su campo antes de dar en la malla y pasar al lado contrario.

Auger-Aliassime ni siquiera se molestó en seguir la jugada, por lo que su sorpresa fue mayúscula cuando el umpire cantó “juego, set y partido Draper”.

Empezó una discusión entre los dos jugadores y el juez, quien estaba más seguro que el propio británico de lo que había ocurrido. “Lo repetiría. Si hubiese una repetición, lo repetiría”, dijo Draper.

“Es horrible lo que acabas de hacer. En serio, esto es ridículo. ¿No has visto la bola botar en el suelo?”, reclamaba en tanto el norteamericano.

Ambos tenistas citaron a un supervisor, quien dijo que nada podía hacer y cedió la responsabilidad al umpire Allensworth.

“Si tú ahora mismo me dices que has visto por TV que la bola ha botado en el suelo, yo repito el punto”, insistió Draper.

Pero nada cambió. El juez mantuvo su decisión, Jack avanzó a cuartos de final del Masters de Cincinnati y Felix se retiró visiblemente afectado tras el punto de partido más polémico del que se tenga recuerdo en el tenis.

THE MOST CONTROVERSIAL MATCH POINT EVER!!!

WHAT JUST HAPPENED…? 😱#CincyTennis pic.twitter.com/cxU4H2A4Af

— Tennis TV (@TennisTV) August 17, 2024