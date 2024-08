El tenista español Carlos Alcaraz cayó este viernes en los dieciseisavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati, ante el galo Gael Monfils, en un duelo donde mostró una imagen nunca antes vista.

Furioso por el marcador en contra, el murciano reaccionó destrozando una raqueta y se marchó raudo tras perder por 6-4, 6-7 (5) y 4-6.

El número 3 del ATP y que reaparecía en este partido tras colgarse la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, no pudo con el veterano tenista galo de 37 años, número 42 del mundo.

El cruce entre Alcaraz y Monfils empezó el jueves, pero tuvo que suspenderse por lluvia cuando ambos disputaban el desempate del segundo set.

Anoche, el español había ganado 6-4 el primer set y el resultado en el segundo era de 6-6 con 1-3 en el tie break a favor de Monfils tras una hora y 25 minutos de juego cuando el partido fue suspendido.

Después de casi dos horas esperando a ver si paraba la lluvia, la organización decidió cancelar lo que restaba de jornada.

El partido se reanudó finalmente en la tarde de hoy, con Monfils llevándose ese desempate del segundo set para igualar el partido.

Durante el tercer set, tras perder la oportunidad de recuperar un rotura que ya había cedido a Monfils y ver como el marcador se le ponía 3-1 en contra, Carlos Alcaraz perdió los nervios y destrozó a golpes su raqueta. Una imagen inaudita del murciano.

"He desperately wants to win this match" 👀#CincyTennis pic.twitter.com/QkiDhvNHtw

— Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2024