Este martes, Nicolás Jarry (24° ATP) sentenció su paso por el Masters 1000 de Montreal al caer por 7-6, 6-7 y 6-2 ante el argentino Tomás Martín Etcheverry (34°).

En un cotejo que se extendió por dos horas y 44 minutos, el chileno no pudo imponerse ante el argentino y con números como 64 errores no forzados y además, tres dobles faltas en el último juego, mostró que aún no está en su mejor nivel.

Cabe señalar que desde finales de mayo, tras quedar fuera de Roland Garros, el tenista arrastra una compleja situación de salud al sufrir la inflamación de un nervio de su oído, de la cual aún no se recupera.

En lo deportivo, su última victoria fue hace tres meses, cuando alcanzó las semifinales en Roma al dar cuenta del estadounidense Tommy Paul.

De esta forma y tras participar en los JJOO de París 2024, ‘Nico’ dijo adiós al torneo que se disputa en suelo canadiense y ahora, deberá centrarse en afrontar el cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati, que se celebrará desde el domingo 11 al lunes 19 de agosto en Estados Unidos.