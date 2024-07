Alejandro Tabilo luchó hasta el final, pero no pudo ante el italiano Mateo Berretini (50 ATP) en su partido debut en el ATP de Kitzbuhel, Austria, cayendo por parciales de 7-6(4) y 7-6(5).

Se trataba del último torneo antes de que la raqueta nacional, 21 del ATP, se enfocara de lleno en el Juegos Olímpicos, y en el que esperaba afinar detalles de su juego. No obstante, el italiano dijo lo contrario.

Fue un partido parejo, que solo se definió en el desempate en ambas mangas. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su saque hasta quedar 6-6. Ya en el tiebreak, Berretini impuso su juego y ganó la definición 7-4.

En el segundo parcial, el italiano quebró el saque del chileno en el sexto game y luego ganó su servicio, para quedar 5-2.

Ahí, vino la remontada de Tabilo, que ganó 3 juegos seguidos. Luego, cada uno ganó su servicio y terminaron nuevamente empatados a 6.

En la definición, nuevamente el italiano Berretini impuso sus términos y terminó quedándose con el desempate por 7-5.

Tras la derrota ante Mateo Berretini, el chileno Alejandro Tabilo se enfocará en su participación en los Juegos Olímpicos.

En la cita de los cinco anillos, la primera raqueta nacional compartirá con Nicolás Jarry y Tomás Barrios.

El tenis olímpico comenzará el sábado 27 de julio, no obstante aun se desconoce la programación de tanto de singles como dobles. El sorteo se realizará este jueves 25, tras lo que los chilenos conocerán rivales y horario del debut.

Keeping the run going 👏@MattBerrettini takes out 2nd seed Tabilo 7-6 7-6 to reach the Kitzbuhel quarter-final#GeneraliOpen pic.twitter.com/KtJQGcMQhy

— Tennis TV (@TennisTV) July 24, 2024