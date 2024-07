Baja que celebra Tabilo: Jannik Sinner se resta de París 2024 y remece el tenis olímpico

El número uno del tenis mundial, el italiano Jannik Sinner, ha anunciado su retiro de los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a una inflamación en las amígdalas. Esta dolencia ya había puesto en duda su participación en el torneo olímpico, donde figuraba como primer cabeza de serie en las modalidades de cuadro individual y dobles junto a Lorenzo Mussetti. Sinner expresó en sus redes sociales su tristeza por no poder competir tras ser diagnosticado con amigdalitis, a pesar de haber ganado el Abierto de Australia en este año. Con su baja, el chileno Alejandro Tabilo se perfila para ocupar el lugar de decimosexto sembrado en el tenis olímpico de París 2024, a la espera de confirmación oficial, con el sorteo programado para el viernes.

El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, ha anunciado su renuncia al torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de París 2024 a causa de una inflamación en las amígdalas.

La dolencia ya había puesto en entredicho la presencia en el torneo olímpico del tenista transalpino, inscrito inicialmente para el cuadro individual y también para el dobles de Italia junto a Lorenzo Mussetti. En ambos, partía como primer cabeza de serie.

“Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París“, indica en su cuenta de X el jugador.

“Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita, el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara“, añade el número uno del mundo, ganador del Abierto de Australia en este 2024.

Con la baja de Sinner, entonces, el chileno Alejandro Tabilo pasaría a ser -a falta de oficialización- el decimosexto sembrado (y cabeza de serie) en el tenis de los Juegos Olímpicos de París 2024. El sorteo de dicha disciplina, en tanto, tendría lugar el viernes.