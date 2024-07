Una brillante jornada coronó este domingo Marcelo Tomás Barrios (207° ATP) al consagrarse campeón del Challenger de Amersfoort.

En el torneo disputado sobre arcilla en Países Bajos, el chillanejo venció sin titubeos al ruso Alexey Zakharov (442°) por un 6-2 y 6-1 para adjudicarse el cuarto Challenger de su carrera, tras sus anteriores triunfos en Meerbusch (Alemania), San Luis Potosí (México) y Florianópolis (Brasil), este último, en abril de 2023.

Con su logro, un ilusionante Tomás Barrios selló también el tercer título para un chileno en Amersfoort. Antes, leyendas como Nicolás Massú y Fernando González hicieron lo propio en 2003 y 2005, respectivamente.

De esta forma, el deportista chileno ilusiona de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde formará parte de la histórica lista de 48 clasificados nacionales junto a Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry como representantes del tenis.

Por último, cabe señalar que Barrios aparecerá el próximo lunes como 163 del orbe, concretando un ascenso de 44 puestos en el ranking ATP.

Flawless from start to finish 💪

Tomas Barrios Vera cruises past Zakharov 6-2, 6-1 to win the title in Amersfoort!#ATPChallenger pic.twitter.com/Q7w80jrLpG

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) July 21, 2024