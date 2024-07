El español Rafael Nadal se sobrepuso al cansancio acumulado y a la buena puesta en acción del croata Duje Ajdukovic para plantarse en la lucha por el título del ATP de Bastad (Suecia), su primera final desde la de Roland Garros 2022.

El tenista de Manacor, en plena puesta a punto para su participación en los Juegos Olímpicos de París, demostró que pese a todo conserva muchas de esas cualidades que le han mantenido tantos años en la cima y que puede volver a ser competitivo con una lucha, cabeza y fe incomparables.

En cuartos de final, ante el argentino Mariano Navone, tuvo que luchar durante cuatro horas para remontar también el partido. Este sábado, el croata de 23 años y 130° del mundo le exigió al máximo, pero al final claudicó ante Nadal por 4-6, 6-3 y 6-4 tras 2 horas y 13 minutos.

Nadal sufrió sobremanera en el inicio de partido. Los cañonazos del croata, que perseguía ser el primer jugador procedente de la previa en instalarse en la final de este torneo y que no acusaba la presión de disputar su primera semifinal en el circuito ATP, le superaban una y otra vez.

0-3 en un visto y no visto tras perder dos veces el servicio de entrada. Aunque el español esbozó una reacción con un break, fue insuficiente y el 4-6 se elevó al marcador del torneo sueco.

Incluso volvió a ceder su saque en el primer juego de la segunda manga. Pero Rafael Nadal nunca se rinde. Campeón en Bastad en 2005, el mallorquín reaccionó rápidamente, equilibró el partido y con una rotura en el sexto juego selló el empate en el partido al hacerse con la manga por 6-3.

Con Ajdukovic ‘bloqueado’, Nadal voló hasta el 3-0 en el tercer y definitivo set. El partido parecía definitivamente encaminado. No fue así, porque el balcánico recuperó sus cañonazos, principalmente con su revés, y le devolvió las dos rupturas para situar el 3-3.

De nuevo tuvo que recomponerse Nadal. Echó mano de su experiencia, de su capacidad de lucha, de su mentalidad y de su juego, para volver a hacerse con el servicio de Ajdukovic, situarse con 4-3 y acabar ganando el partido en un final tremendo (6-4).

El rival de Nadal por el título en Bastad es el portugués Nuno Borges, séptimo cabeza de serie y que en la segunda semifinal se deshizo en dos sets, por 6-3 y 6-4, del argentino Thiago Agustín Tirante.

