El tenista francés Quentin Halys, 192° del ranking ATP, creó este viernes el mejor punto del año en el circuito durante su duelo ante el brasileño Gustavo Heide (178°).

Ambos jugadores se enfrentaron por los cuartos de final del Torneo de Gstaad (Suiza), donde el galo se impuso por 6-1 y 7-5.

Fue en el quinto juego del primer set cuando Halys, otrora 61° del mundo, impactó al público presente y a los seguidores del tenis con un puntazo desde el suelo.

Y es que en un intercambio de golpes, el francés resbaló y cayó a la arcilla. Lejos de dar por perdida la jugada, el galo se repuso a medias y golpeó la pelota sentado en el piso.

Para sorpresa de todos, su tiro cruzó la cancha y complicó mucho a Heide quien, pese a responder el golpe, terminó enviando la bola afuera y fue punto para Quentin Halys.

La ovación para el francés no tardó en llegar. Incluso su rival reaccionó con una sonrisa, incrédulo por lo hecho por el galo.

Vale mencionar que en semifinales del ATP de Gstaad, Halys enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff (37°).

How on EARTH 🤯

From the floor @QuentinHalys hits one of the shots of the year…@SwissOpenGstaad #ATPGstaad pic.twitter.com/L5mSVuMFPS

— Tennis TV (@TennisTV) July 19, 2024