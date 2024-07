El tenista chileno Cristian Garin, actualmente en la posición 116 del ranking ATP, evaluó su temporada marcada por altibajos, reconociendo que aún no ha recuperado su mejor nivel. Garin destacó su salud física tras meses complicados, señalando que poco a poco está retomando su forma de hace un año y medio. Lamentó no haber clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024 y expresó arrepentimiento por no asistir a Tokio 2020. Además, criticó la organización de la Copa Davis, cuestionando el traslado de la serie a China. Garin reflexionó sobre su carrera y los desafíos que ha enfrentado, destacando el apoyo de quienes valoran su esfuerzo y sacrificio.

El tenista chileno Cristian Garin, actual 116° del ranking ATP, hizo un repaso de su temporada en la que ha destacado por su irregularidad.

El otrora 17° del mundo está lejos de alcanzar su mejor nivel pero, en su intento por reencontrarse con el juego que lo llevó a ser ‘Top 20’, reparó en algunos errores que pudieron marcarlo.

“En Londres sentí alivio al haber pasado una qualy difícil (Wimbledon). Aunque lo que me pone más contento es que estoy sano de físico después de varios meses. Creo que estoy de a poquito recuperando el nivel que tenía hace un año y medio antes de las lesiones”, dijo ‘Gago’, en entrevista con Clay.

Para Garin, uno de sus grandes lamentos en la temporada es no haber podido clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Es muy duro. Era un objetivo importante que tenía, no voy a mentir. Estuve muy decepcionado y lo sigo estando. La he pasado muy mal porque quería estar sí o sí. Así es el deporte. He tenido momentos difíciles con el físico y bajones de ánimo por no poder competir como quiero, y obviamente eso trae consecuencias, como no estar en París. Intento seguir adelante, seguir trabajando”, sostuvo el chileno.

“Tokio fue difícil, siento que ahora que pasó el tiempo me arrepiento de no haber ido. Pero era un momento muy difícil, la gente que me conoce sabe que me costaba mucho viajar, todos los días test de COVID”, agregó el tenista nacional, remarcando que fue un error no haber asistido a la anterior cita de los cinco anillos.

Sobre Tokio 2020, ‘Gago’ también dijo que “fue un torneo difícil, se bajó más de la mitad del cuadro. Obviamente era en plena pandemia. Fueron muchas las razones. Ahora me arrepiento de no haber ido, pero uno comete errores. El tenista tiene que tomar muchas decisiones y algunas salen mal. Me arrepiento, pero tampoco me jode tanto. Asumo las consecuencias y sigo adelante”.

Críticas de Cristian Garin a la Copa Davis

Cristian Garin también se refirió a la próxima serie de Copa Davis, donde Chile deberá enfrentarse con Alemania, Estados Unidos y Eslovaquia.

“Hace tiempo que siento que la Copa Davis perdió lo que era. Las veces que hemos jugado en Chile jugamos con el estadio lleno y un ambiente increíble. Siento que nunca voy a poder jugar el Grupo Mundial en mi país. Ahora nos ponen en China… He jugado miles de torneos en China y nunca hay nadie. No habrán espectadores. No sé cuál es la razón de ir ahí, debe ser una razón económica”, sostuvo ‘Gago’.

Para cerrar, Garin se pronunció sobre la imagen que tiene el hincha chileno de su carrera. “Obvio que hay gente que valora mucho lo que he hecho, viniendo de un país en donde la federación prácticamente no existe y los tenistas salimos con el puro esfuerzo familiar. Hay gente que no respeta y te insulta, te crítica, y no sabe sobre tus problemas reales”, indicó el tenista nacional.

“Yo intento quedarme con lo positivo, con lo bueno, y soy feliz con eso. Ahora que estoy un poco más grande me doy cuenta de lo difícil que es llegar a dónde llegué. Estuve arriba, ahora que me tocó bajar veo otras realidades. A veces el trato de los torneos a los jugadores no es bueno, y me ha tocado vivir esa parte últimamente”, sentenció Cristian.