El italiano Lorenzo Musetti sorprendió a Taylor Fritz (3-6, 7-6 (5), 6-2, 3-6 y 6-1) y alcanzó en Wimbledon sus primeras semifinales de un Grand Slam, en las que se medirá al serbio Novak Djokovic.

Musetti, de 22 años y 25° del ranking ATP, desplazó a Fritz, que partía como favorito tras inclinar a Alexander Zverev en octavos de final.

Pese a que el transalpino no se había metido nunca entre los ocho mejores de un Grand Slam, supo recuperarse de dos situaciones complicadas, la pérdida del primer set y del cuarto, tras tener un 2-2 y 0-40 para ponerse con break de ventaja, y desestabilizó al estadounidense, que vuelve a quedarse a las puertas de unas semifinales.

Fritz ha disputado cuatro cuartos de final, dos en Wimbledon, uno en Australia y otro en el Abierto de Estados Unidos, y los ha perdido todos.

Este, por el rival, ha sido de los más dolorosos, junto al de Wimbledon de hace dos años cuando cayó ante un Rafael Nadal que jugó con una rotura abdominal.

Musetti lleva una gira de hierba espectacular, con semifinales en Stuttgart, final en Queen’s y la guinda del pastel, estas semifinales en Wimbledon ante un Novak Djokovic al que conoce a la perfección.

El serbio se ha enfrentado en seis ocasiones al italiano, con cinco triunfos, incluida una remontada de dos sets en contra en Roland Garros 2021, y una sola derrota, en Montecarlo 2023. Desde entonces, Djokovic le batió en Montecarlo y en Roland Garros este año.

Djokovic, además, llegará más descansado, al no haber jugado en cuartos de final por la retirada antes del partido de Alex de Miñaur, que sufrió un problema de cadera.

Forza Lorenzo 😤

A Grand Slam semi-finalist for the very first time 🙌#Wimbledon | @Lorenzo1Musetti pic.twitter.com/ILW8prrE1H

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2024