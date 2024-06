El tenista chileno Alejandro Tabilo se anotó un triunfazo este sábado al consagrarse campeón del ATP de Mallorca, España.

El deportista nacional continuó con su buen desempeño de toda la semana y superó, con justicia, al austriaco Sebastian Ofner.

El ‘Jano’ se hizo grande en suelo hispano al imponerse en sets consecutivos, por 6-3 y 6-4.

We have a new champion! 🏆

🇨🇱 Alejandro Tabilo claims the trophy at the 2024 #MallorcaChampionships @atptour | @ATPTour_ES pic.twitter.com/tDlGops3EA

— Mallorca Championships (@MallorcaChamps) June 29, 2024